Gabrielli lascia il ruolo di delegato per la sicurezza a Milano

Lascia il suo incarico Franco Gabrielli, ex capo della Polizia nominato nel 2023 delegato per la sicurezza e la coesione sociale dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Un addio concordato e programmato, come scrive il Corriere della sera nelle pagine di Milano, sin dalla sua nomina quando aveva espresso l'intenzione, nell'ambito del suo mandato a titolo gratuito di riorganizzazione della Polizia locale, di portare più personale possibile per strada. "Perché questa è la richiesta dei cittadini", aveva spiegato. "Nel momento in cui il sindaco ha fatto la scelta di investire sull'assunzione di nuovi agenti, di fare un upgrading di 500 unità, queste persone devono essere visibili", aveva detto l'ex capo della Polizia.

Secondo i dati forniti dal Corriere, a fine 2021 gli agenti in strada erano il 48%, a fine 2024 il 54%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA