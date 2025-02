Elicottero caduto, Rovagnati e i due piloti morti sul colpo

Le tre persone a bordo dell'elicottero schiantatosi ieri a Castelguelfo di Noceto (Parma) - l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e i piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani - sarebbero morti sul colpo. In particolare Rovagnati è stato trovato all'interno del velivolo.

Lo schianto è avvenuto poco dopo il decollo per cause da chiarire, nell'area del decollo stesso. Lo precisa il procuratore di Parma Alfonso D'Avino che coordina le indagini dei carabinieri.

Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per le autopsie, mentre l'area è sotto sequestro, disposta pure per la documentazione informatica relativa al volo.



