Cos'è Graphite e cosa è capace di fare lo spyware dell'azienda israeliana Paragon

Si chiama Graphite e proprio come una carta carbone, composta dal minerale da cui prende il nome, riesce a copiare ogni singolo dato di un dispositivo. Lo spyware dell’azienda israeliana Paragon Solutions è tra i software di spionaggio più innovativi, capace di insinuarsi negli smartphone senza neanche che la vittima interagisca con link malevoli, come solitamente capita con virus e malware. Si tratta di un cosiddetto “zero click attack” che, secondo quanto riferito dagli esperti, sarebbe veicolato da un file pdf inoltrato a gruppi WhatsApp.

Lo spyware è capace di accedere ad ogni dato del telefonino, compresi i messaggi criptati. Ma non solo, perché il software riesce a trasformare il dispositivo infetto in un vero e proprio registratore nonché tracciatore di posizione, un gps di ogni singolo movimento. Differentemente da altri spyware simili, Graphite lavora sul cloud dopo aver fatto un backup del contenuto del dispositivo attaccato.

Paragon, azienda creata dall’ex premier israeliano Ehud Barak, avrebbe venduto il proprio software esclusivamente a enti statali “democratici”, in particolare agli Stati Uniti e a non meglio specificati “suoi alleati. Recentemente si era anche parlato della vendita della società israeliana ad un fondo di private equity americano per 900 milioni di dollari. Operazione che, però, non sembra poi essersi conclusa.

