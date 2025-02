Compie 101 anni, festeggiato dal comandate dell'Arma

Un compleanno speciale per Pietro Sordillo, maresciallo dei carabinieri in pensione: nella sua abitazione di Montemiletto, in provincia di Avellino, a fargli gli auguri per il compimento dei 101 anni è arrivato il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata, Salvatore Longo, accompagnato dal comandante provinciale, Domenico Albanese, e da una folta rappresentanza dell'associazione dei carabinieri in congedo. Una visita inaspettata che ha commosso Sordillo che in carriera ha prestato servizio, in anni difficili, a Roma, Frosinone e Bologna. Il suo legame con l'Arma non si è mai affievolito. "Un esempio per tutti -ha detto il generale Luongo abbracciando il festeggiato- soprattutto per i più giovani. Sordillo è la testimonianza vivente del motto Nei secoli fedele".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA