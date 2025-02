Un operaio è morto nel porto di Genova, altri 4 feriti sul lavoro in Brianza, nel Pratese, Lecco e Pistoia

Si chiama Lorenzo Bertanelli l'operaio 36enne originario di Marina di Massa (Massa Carrara) morto stamani nel porto di Genova mentre lavorava alla riparazione di un'imbarcazione in Ente Bacini. Con lui c'era un altro operaio che si è salvato ma è stato portato all'ospedale San Martino in stato di choc. Secondo le prime informazioni si sarebbe staccata un'elica rotante che lo avrebbe schiacciato.

Il lavoro era stato affidato dalla società Amico & Co a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianti: la Voith Turbo s.r.l., che svolge anche l'assistenza ufficiale del costruttore (Voith) e la ditta toscana Mecline s.r.l., di cui era dipendente la vittima.

I cantieri navali Amico & Co Spa "in merito all'incidente sul lavoro avvenuto stamani in cui è rimasto vittima un tecnico specializzato di 36 anni, informano che l'evento è avvenuto presso il bacino n. 2 dell'Ente Bacini del Porto di Genova nell'ambito di un cantiere su una nave da diporto cliente di Amico & Co". Si legge in una nota della società sulla la morte sul lavoro di un operaio in un cantiere delle riparazioni navali del porto di Genova. "I lavori avevano come oggetto la manutenzione degli impianti di governo ausiliario (elica di governo) dell'unità - continua la nota -. Il lavoro era stato affidato a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianti: la Voith Turbo s.r.l., che svolge anche l'assistenza ufficiale del costruttore (Voith) e la ditta toscana Mecline s.r.l., di cui era dipendente la vittima dell'incidente. Le cause e la dinamica dell'accaduto sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti".

Esplosione in una cabina elettrica, ferito un operaio a Pistoia

Incidente sul lavoro nel pomeriggio ad Agliana (Pistoia). Un uomo di 58 anni, italiano, è rimasto ferito mentre stava lavorando a una cabina elettrica in via Trieste, vicino allo stadio della cittadina. Per cause ancora in corso di accertamento all'interno della cabina è avvenuta una esplosione, che ha ferito il tecnico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dal 118 e personale della medicina del lavoro. Il tecnico, un elettricista, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pistoia e da lì è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso 1 a Pisa, al Centro Grandi Ustioni. Secondo prime informazioni, l'impianto dove c'è stata l'esplosione è all'interno di un'azienda e si stava svolgendo un'attività di manutenzione. La cabina è di proprietà privata. Con l'esplosione Il tecnico è rimasto folgorato (elettrocuzione) e ustionato. Accertamenti in corso.

Si staccano calcinacci in cantiere galleria, ferito operaio in provincia di Lecco

Un addetto ai lavori nel cantiere della galleria Monte Piazzo, lungo la Superstrada 36 in provincia di Lecco, è rimasto ferito la scorsa notte a causa del distacco di calcinacci. Le condizioni dell'uomo, un operaio di 41 anni, in un primo momento classificate come codice rosso di massima gravità, sono state poi codificate in giallo mentre veniva soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. L'incidente è avvenuto lungo la corsia sud in direzione Lecco e Milano, tra i territori dei comuni di Colico e Dorio, nella parte nord della provincia di Lecco. Quello della galleria Monte Piazzo è uno dei cantieri funzionali anche alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La strada era stata chiusa al traffico per consentire i lavori notturni programmati nel tunnel, più volte al centro di interventi negli ultimi anni.

Un operaio cade da capannone nel Pratese, è grave

Grave incidente sul lavoro stamani nella provincia di Prato per un operaio 32enne caduto per alcuni metri dal tetto di un capannone di un'azienda. E' stato soccorso in codice di urgenza rosso in via Nuova per Migliana, nel comune di Cantagallo, un'area dove ci sono delle imprese. Il 118 lo ha portato all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso. Sul posto la polizia municipale e il dipartimento di Prevenzione degli infortuni sul lavoro della Asl Toscana Centro. Il ferito ha riportato lesioni e traumi a causa della caduta.

Infortunio sul lavoro in Brianza, ferito operaio metalmeccanico

Infortunio sul lavoro a Desio (Monza Brianza) dove un operaio metalmeccanico della Lima Eusider, attiva nella laminazione a freddo dei nastri in acciaio, è stato ferito al volto dal 'ritorno' di una bobina in fase finale di lavorazione. Lo si apprende da fonti sindacali, secondo le quali il lavoratore coinvolto è un 44enne, delegato sindacale della Fiom-Cgil e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. A seguito dell'infortunio l'operaio è stato trasportato in emergenza all'Ospedale San Gerardo di Monza per gravi lesioni. Entrato in ospedale con il codice rosso, il lavoratore si trova ora in codice giallo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA