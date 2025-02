Traffico di droga e furti in abitazione, 39 indagati

Vasta operazione antidroga condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Rimini nei territori di Rimini, Bologna, Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Pesaro e Ravenna, con il supporto dei reparti territorialmente competenti. Oltre 200 militari, impegnati stamattina nell'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani, nei confronti di 39 indagati.

I militari hanno individuato due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità ingenti di stupefacenti e in furti in abitazione. Individuati anche gli autori di una rapina fatta in Riviera. Duecentocinquanta chili di cocaina sequestrati, decine quelli di hashish.

Ulteriori dettagli nell'incontro che si terrà alle 11 nella sala conferenze del comando provinciale di Rimini.



