Smog da bollino rosso a Piacenza, Parma, Reggio e Modena

Scattano misure emergenziali per la qualità dell'aria nelle province emiliane di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena in seguito alle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri di PM10, le polveri sottili.

Il bollino rosso - per domani 6 febbraio e venerdì 7 - prevede fra le varie misure anche lo stop ai diesel Euro 5, nonché l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.



