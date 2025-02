Scaricano 'per gioco' estintore su treno, passeggeri stanno male

Sono saliti velocemente su un treno, hanno scaricato 'per gioco' un estintore e poi sono scappati. E' successo lunedì sera nella stazione di Casalecchio di Reno (Bologna), dove a compiere il gesto, che ha provocato difficoltà respiratorie a diversi viaggiatori che erano sul Regionale Bologna-Porretta, sono stati tre ragazzi, un 18enne e due 19enni. Tutti sono stati poi rintracciati dalla polizia ferroviaria e denunciati a piede libero per i reati di interruzione di pubblico servizio, lesioni e getto pericoloso di cose.

Uno dei passeggeri del treno, a seguito dell'inalazione della polvere, ha avuto bisogno di cure ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso, ma anche altri viaggiatori hanno lamentato difficoltà respiratorie. Un testimone ha riferito ai poliziotti di aver visto i tre giovani avvicinarsi al treno, salire sul convoglio per svuotare l'estintore e allontanarsi di corsa, salendo su un'auto parcheggiata vicino. La Polfer è riuscita a risalire al proprietario che, una volta contattato, ha detto che l'auto era in uso al figlio, residente a Casalecchio. Nei pressi della abitazione del giovane gli agenti hanno trovato la vettura segnalata e lo stesso ragazzo, ancora in compagnia dei due amici, mentre a bordo dell'auto è stato trovato anche l'estintore vuoto.



