Infortunio sul lavoro mortale in porto a Genova. Un operaio di circa 40 anni è rimasto colpito da un oggetto di grandi dimensioni mentre era al lavoro su una imbarcazione in riparazione in un cantiere a Molo Giano. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.



