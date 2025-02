Nel 2018 si ferì rubando, ora identificato col Dna e denunciato

Nel dicembre del 2018 rubò alcune centinaia di euro in un circolo di Montopoli Valdarno (Pisa).

Ora i carabinieri lo hanno identificato e denunciato a piede libero, si tratta di un giovane nordafricano domiciliato nel Livornese. Lo hanno individuato grazie al Dna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, infatti lo straniero per introdursi nel circolo aveva mandato in frantumi una finestra ferendosi coi vetri e così lasciando tracce di sangue. I risultati delle analisi, effettuate dal Ris di Roma, hanno, secondo gli investigatori, confermato la sua responsabilità nel furto del 2018 e lo hanno denunciato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA