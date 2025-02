Imprenditore edile ucciso nel Canavese, un ergastolo

È stato condannato all'ergastolo oggi dalla Corte d'Assise del tribunale di Ivrea (Torino) Davide Osella Ghena, 33 anni, per l'omicidio dell'imprenditore albanese Fatmir Ara, il cui corpo venne ritrovato nelle campagne di San Carlo Canavese a settembre del 2022. L'uomo, residente a Mathi, nel Canavese, era stato ucciso a colpi di fucile per quella che era parsa subito una questione economica. Sono stati assolti la sorella, Barbara Osella Ghena, che aveva fornito il fucile, e l'amico Andrea Fagnoni, che aveva accompagnato in auto il trentatreenne. L'accusa aveva chiesto la condanna a 22 anni per la sorella e a 13 anni per l'amico.



