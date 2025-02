Esplosione in cabina elettrica, ferito operaio a Pistoia

Incidente sul lavoro nel pomeriggio ad Agliana (Pistoia). Un uomo di 58 anni, italiano, è rimasto ferito mentre stava lavorando a una cabina elettrica in via Trieste, vicino allo stadio della cittadina. Per cause ancora in corso di accertamento all'interno della cabina è avvenuta una esplosione, che ha ferito il tecnico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, inviati dal 118 e personale della medicina del lavoro della Asl Toscana Centro. Il tecnico, un elettricista, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pistoia e da lì è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso 1 a Pisa, al Centro Grandi Ustioni. Secondo prime informazioni, l'impianto dove c'è stata l'esplosione è all'interno di un'azienda e si stava svolgendo un'attività di manutenzione. La cabina è di proprietà privata. Con l'esplosione Il tecnico è rimasto folgorato (elettrocuzione) e ustionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA