Arrestati gemelli pusher a Caivano, hanno 16 anni

E' ora di cena a Caivano e i carabinieri della locale compagnia stanno effettuando un servizio di controllo del territorio. La gazzella si trova a via Cimitero all'incrocio con il Delphinia quando una Smart Fortwo sbuca da un vicolo. Nell'auto due ragazzini il cui aspetto insospettisce i carabinieri che decidono di fermarli. Sono fratelli gemelli e hanno 16 anni. Ovviamente non hanno la patente e l'auto è anche senza assicurazione. Parte la perquisizione e vengono rinvenute e sequestrate 39 dosi di cocaina pronte alla vendita per un totale di 15 grammi.

Sequestrati anche un bilancino di precisione e 3 telefoni cellulari usa e getta.

I ragazzini sono stati arrestati e trasferiti nel centro di accoglienza minorile dei Colli Aminei.



