AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 6 febbraio 2025

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Decreto Cultura, voto finale

ROMA - San Macuto, commissione Rifiuti ore 14.00 Audizione del presidente della Regione siciliana e commissario straordinario per la gestione dei rifiuti in Sicilia Schifani in videocollegamento

ROMA - Senato, Sala Caduti di Nassiriya ore 13.00 FdI, presentazione del tour nelle scuole sulle Foibe con Menia

DANZICA - Ue, riunione della Commissione presieduta da von der Leyen

PARIGI - Votazione finale del Parlamento sulla finanziaria

PAVIA - Tribunale ore 9.00 Udienza del processo per la rivolta nel carcere di Pavia

ROMA - Università Cattolica, Largo Vito 1 ore 9.00 Inaugurazione dell'anno accademico della sede romana dell'Università Cattolica con il ministro della Salute Schillaci

ROMA - Palazzo Borromeo, via delle Belle Arti 2 ore 11.30 'I cammini della spiritualità' con la ministra del Turismo Santanché e monsignor Fisichella

SAALBACH (AUSTRIA) - ore 11.30 Mondiali di sci, Super G femminile

FIRENZE - Stadio Artemio Franchi ore 20.45 Serie A, Fiorentina Inter, recupero della quattordicesima giornata

