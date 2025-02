Sparatoria a Napoli, morto un pregiudicato, un altro in ospedale

E' morto uno dei due pregiudicati coinvolti nella sparatoria verificatasi in serata alla periferia di Napoli: si tratta - si apprende da fonti di polizia - di Francesco Abbenante, 34 anni e precedenti penali a carico.

L'altra persona coinvolta, anche lui con precedenti di polizia, è Salvatore Avolio di 32 anni. Trasferito all'ospedale Cardarelli, versa in gravi condizioni.

La sparatoria - su cui indaga la Squadra Mobile - è avvenuta in via Vincenzo Janfolla II traversa, periferia nord di Napoli.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA