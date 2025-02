Raimo il 7 torna tra i suoi alunni al liceo Archimede di Roma

Torna in classe il 7 febbraio dopo 3 mesi di sospensione dall'insegnamento e con lo stipendio decurtato della metà il docente e scrittore Christian Raimo che aveva espresso giudizi negativi sul ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara durante un dibattito pubblico definendolo "un bersaglio debole da colpire".

"Valditara - aveva detto Raimo - va politicamente colpito perché è un bersaglio debole, come si colpisce la Morte nera in Star Wars".

"Questa era chiaramente una metafora, visto che non conosco nessuno con un Falcon", si era poi giustificato Raimo.

Precedentemente era già stato colpito da una sanzione di censura "per aver incitato i giovani alla violenza" per la quale aveva presentato ricorso, sostenuto dalla Flc Cgil. I suoi allievi al liceo Archmede di Roma, sono felici del suo rientro e lo hanno sempre sostenuto: tre mesi fa, quando appresero della sanzione comminata dall'Ufficio scolastico regionale, chiesero subito alla preside di indire una assemblea, hanno volantinato e affisso uno striscione con su scritto "Tre mesi di sospensione per un'opinione".



