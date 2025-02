Per Pordenone Capitale cultura 2027 territorio unito

Pordenone è ufficialmente tra le dieci città finaliste per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, un traguardo "importante che evidenzia il valore culturale del territorio e che rende fondamentale la collaborazione tra il Comune di Pordenone e le amministrazioni locali limitrofe", come riporta una nota.

Tra gli obiettivi, c'è il consolidamento di un sistema di relazioni a livello nazionale e internazionale, collocando il territorio all'interno di una geografia culturale più ampia e interconnessa.

A dimostrazione della forte adesione al progetto, già a settembre era stata sottoscritta una lettera di sostegno da parte di 46 Comuni del territorio pordenonese, segno di un impegno corale e condiviso per la valorizzazione culturale della città e della sua provincia.

Per rafforzare e confermare questa sinergia, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato 30 tra sindaci e assessori dei Comuni del territorio pordenonese in vista dell'audizione ufficiale del 26 febbraio prossimo, a Roma, durante la quale Pordenone presenterà alla giuria il proprio dossier di candidatura.

"L'incontro con i sindaci è stato un passaggio doveroso, perché questa candidatura non riguarda solo Pordenone, pur essendone il fulcro, ma l'intero territorio - le parole del vicesindaco reggente, Alberto Parigi - Non si tratta di semplice retorica: nel dossier abbiamo inserito un intero filone di eventi dedicati alla collaborazione tra i Comuni, che trasformeremo in azioni concrete. Uno degli elementi chiave per il successo di una candidatura è proprio il coinvolgimento del territorio nel suo insieme, e vogliamo sfruttare appieno questa opportunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA