Cercavano di farsi consegnare denaro fingendosi sordomute in un centro commerciale di Arese, con tanto di falsa certificazione della loro malattia. Sono però incappate in due carabinieri fuori servizio, padre e figlio, e hanno chiesto soldi anche a loro. Sono così state denunciate per truffa due donne romene di 25 e 27 anni. Con loro avevano 180 euro, ritenuti il provento dei raggiri. La documentazione falsa è stata sequestrata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA