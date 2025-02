Boeri, ho risposto al gip e attendo con fiducia

"Ho esposto nei dettagli le mie considerazioni circa i fatti contestati al gip, il dottor Iannelli, attendo con fiducia le valutazioni del giudice". Lo ha spiegato ai cronisti l'architetto Stefano Boeri, dopo l'interrogatorio davanti al gip Luigi Iannelli durato circa un'ora e mezza. Il giudice deciderà nei prossimi giorni, dopo che la procura ha chiesto per l'archistar gli arresti domiciliari.

L'interrogatorio si è svolto nell'ambito dell'inchiesta a Milano sulla Beic che ha visto indagato anche un altro architetto di fama internazionale, Cino Zucchi, anche lui sentito stamani dal gip. "Ho avuto sempre un comportamento corretto e lineare nella giuria, non sapevo di chi fossero i progetti, li ho valutati, ho lavorato e giudicato nell'anonimato totale e non ho mai incontrato i progettisti" ha spiegato ai magistrati Zucchi. Sulla decisione del gip si è detto "speranzoso". Alla domanda dei cronisti se avesse intenzione o meno di far parte ancora di commissioni giudicatrici di progetti ha risposto: "Per il momento me ne starei molto in disparte per un po', poi magari riprenderò'".



