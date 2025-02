Ambiente, contest per le scuole di Edulia Treccani e Iberdrola

Promuovere la sostenibilità ambientale è sempre più una priorità, specialmente in ambito scolastico: per questo Edulia Treccani Scuola e Iberdrola Italia hanno ideato e realizzato per tutte le scuole secondarie di primo grado pubbliche d'Italia un nuovo progetto educativo legato a un contest gratuito, "Esplorare l'Energia: alla scoperta delle diverse fonti di energia rinnovabile e delle professioni correlate".

Obiettivo del progetto è far conoscere agli alunni le energie rinnovabili, le nuove tecnologie, il futuro del settore e l'evoluzione delle sue professioni. Sotto la supervisione dei docenti, le studentesse e gli studenti possono scegliere come realizzare il proprio elaborato fra 3 formati differenti - podcast, video e fumetto/graphic novel -, tutti pensati per stimolare la loro creatività; gli elaborati verranno poi valutati da una giuria composta da rappresentanti di Iberdrola Italia ed Edulia su criteri di creatività, impatto delle idee e fattibilità. Nel corso di un evento finale previsto entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, le tre scuole vincitrici riceveranno ciascuna un buono di 1.000 euro per l'acquisto di materiale scolastico, insieme a un abbonamento gratuito di un anno a "In Classe", la piattaforma di didattica digitale integrata di Edulia Treccani Scuola.

Le classi possono già iscriversi al contest sulla nuova piattaforma dedicata, iberdrola.edulia.it fino a domenica 11 aprile 2025.

I dettagli sul contest, le tracce disponibili e le specifiche dei formati da elaborare si possono trovare su iberdrola.edulia.it.



