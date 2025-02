A Vicenza FdI mostra le manette contro i centri sociali

Manette sventolate in conferenza stampa e indirizzate ai centro sociali di Vicenza che nello scorso fine settimana hanno occupato il Bocciodromo di Vicenza che ad agosto dovrà essere abilitato per i lavori della Tav. A mostrare i 'ferri' i vertici locali di Fratelli d'Italia. "Ai loro cori antisemiti, a quelli contro le forze dell'ordine - ha detto il presidente cittadino di Fratelli d'Italia Alessandro Benigno - preferiamo il tintinnio delle manette che andrebbero messe ai loro polsi. Tolleranza zero". La provocazione è arrivata nel corso dell'incontro con la stampa per annunciare una serie di iniziative del partito della premier per una raccolta firme in città e provincia con l'affissione di alcune locandine per chiedere uno sgombero immediato dello stabile occupato dai centri sociali.



