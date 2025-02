A Udine Andra e Tatiana Bucci, tra ultime testimoni di Auschwitz

Il programma approntato dal Comune di Udine per il Giorno della Memoria si concluderà l'8 febbraio al Teatro Nuovo con la testimonianza di Tatiana e Andra Bucci, sorelle sopravvissute ad Auschwitz. Le due donne, fiumane, di origine ebraica, sono tra le ultime testimoni dirette della Shoah e racconteranno la loro esperienza terribile da bambine, deportate nel campo di concentramento nazista quando avevano 4 e 6 anni.

Per un errore di valutazione del tristemente famoso Josef Mengele, che le scambiò per gemelle, le sorelle Bucci furono risparmiate dalla camera a gas, destino riservato alla maggior parte dei bambini deportati ad Auschwitz. Dei 776 bimbi italiani arrivati in quel lager, solo 25 sopravvissero, tra loro Tatiana e Andra Bucci. "La loro testimonianza, oggi più che mai - ha commentato Federico Pirone, assessore comunale alla Cultura di Udine - è fondamentale per mantenere viva la memoria storica della Shoah e per educare le nuove generazioni a un futuro di pace, tolleranza e inclusione".

L'incontro, pensato principalmente per le scuole, coinvolgerà quasi mille studenti friulani, sarà moderato dalla storica Rossella Paulitti, esperta di Shoah, arricchito anche da video testimonianze. Tutta la cittadinanza può partecipare - 150 i posti ancora disponibili - che saranno distribuiti gratuitamente da oggi alla biglietteria del teatro (aperta fino al 7 febbraio dalle 16 alle 19).

"Siamo orgogliosi di ospitare Andra e Tatiana Bucci e di poter condividere con i giovani la loro eccezionale testimonianza - ha detto Pirone - antidoto contro ogni forma di odio e discriminazione. La memoria ci rende liberi e ci invita a non essere complici dell'indifferenza. Questo incontro - ha concluso - è una delle più importanti occasioni di testimonianza in occasione dell'80/o anniversario dalla liberazione di Auschwitz, per continuare a combattere l'antisemitismo e ogni forma di intolleranza".



