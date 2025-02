Raid criminale contro la Palestra della Legalità di Ostia

I vetri rotti, l'ingresso devastato, gli interni danneggiati: nella notte mani ignote hanno colpito la Palestra della Legalità di Ostia, considerata uno dei simboli del riscatto del quartiere costiero di Roma. Sul caso indagano i carabinieri, ma intanto la reazione del mondo politico è stata unanime e bipartisan, dal Viminale in giù: lo Stato non farà un passo indietro.

La Palestra della Legalità non è infatti solo un luogo dove si fa sport a prezzo popolare: sequestrata alle mafie e frutto di un accordo tra il Tribunale e la Regione Lazio, è stata acquisita al patrimonio di Roma Capitale che l'ha concessa in gestione per vent'anni all'Asp 'Asilo Savoia'. Con i suoi 1.200 metri quadrati all'Idroscalo, una delle aree più difficili di Ostia, dalla sua apertura nel 2019 rappresenta una delle realtà più attive e positive per la rinascita del quartiere, offrendo uno spazio sicuro e sano per tanti giovani nel segno, appunto, della legalità.



"Suscita sdegno e ferma condanna l'atto vile e inaccettabile che ha colpito la Palestra Talento & Tenacia di Ostia - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - Ma chi ha compiuto questo gesto sappia che lo Stato è presente e continuerà a essere al fianco di chi lavora per un futuro libero da violenza e intimidazioni. Daremo ogni supporto che ci verrà richiesto affinché la palestra sia ripristinata al più presto". "Roma - ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri - resta salda al fianco dell'Asp Asilo Savoia, rafforzando il messaggio che Ostia non cede all'intimidazione". "Il vile atto vandalico - ha aggiunto il governatore Francesco Rocca - non fermerà le attività sportive e sociali rivolte al territorio e alle fasce più fragili della popolazione". L'assessore al Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi ha ricordato come la scorsa estate fu un'altra struttura in capo all'Asilo Savoia e sottratta ai clan - il Montespaccato Calcio - a essere bersaglio di danneggiamenti.



Stavolta è toccato a Ostia. Che il quartiere fosse al centro dell'attenzione delle istituzioni lo dimostra il fatto che proprio questo pomeriggio era in programma la visita del presidente della commissione parlamentare Periferie Alessandro Battilocchio (FI), incontro che è stato confermato perchè "deve proseguire il percorso di riqualificazione e rilancio che, a Ostia come in tutte le periferie d'Italia, lo Stato sta portando avanti". Messaggi di solidarietà anche da FdI, dalla Lega, da Azione e da Avs. Da Bruxelles, l'ex governatore Nicola Zingaretti, che la palestra la aprì e che oggi è capodelegazione Pd in Ue ha auspicato "che le forze dell'Ordine possano individuare i responsabili al più presto, affinché la giustizia faccia il suo corso". I carabinieri procedono per tentato furto, perché oltre al danneggiamento della porta c'è stato un tentativo di scasso della macchina distributrice di snack.

