Prorogata allerta in Sardegna, in 48 ore caduti 120mm di pioggia

Permane anche in due terzi della Sardegna l'allerta per rischio idrogeologico e idraulico a causa delle intense precipitazioni che hanno caratterizzato già questo fine settimana. Con un nuovo avviso, infatti, la Protezione civile regionale ha esteso sino alla mezzanotte di oggi l'allerta di codice arancione (moderata criticità) per rischio idrogeologico e di codice giallo (ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu; Prorogata anche l'allerta ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico sulle aree Montevecchio Pischinappiu e Tirso, e idraulico sulla Gallura.

Secondo le ultime rilevazioni di Sardegna Clima nelle scorse 24 ore nel Nuorese si è arrivati a registrare oltre 70mm di pioggia e oltre 50 mm nel Sulcis, mentre nelle stazioni pluviometriche del sistema Cedoc della Regione Sardegna, nelle ultime 48 ore su alcune zone del Nuorese e Ogliastra si sono superati i 120 mm di pioggia, tanto che alcuni in invasi sono state aperte le paratie a causa dell'alto livello dell'accumulo di risorsa idrica.

Superlavoro anche per le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro che hanno effettuato diversi interventi nella notte a causa del maltempo. In particolare si sono verificati diversi smottamenti e voragini nelle strade del Nuorese dovute alle forti precipitazioni: è stata chiusa in via preventiva la strada "Predu Vithi" ex 389 che da Nuoro porta a Mamoiada.



