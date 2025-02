Partorisce in bagno da sola mentre in casa guardano la tv

Il parto si era fatto impellente, l'ambulanza non era ancora arrivata e suo marito era al lavoro, dunque, pratica delle esperienze passate e dei cinque figli già dati alla luce, Laura Micelli è corsa in bagno e mentre il resto della famiglia guardava la televisione, ha messo al mondo il piccolo Gabriele, 3 chili e 280 grammi. E' accaduto nel piccolo comune di Strassoldo (Udine), come riporta il Messaggero Veneto.

Un parto perfetto: "Ho visto che era cianotico, gli ho toLto il cordone ombelicale attorno al collo", ha riferito al quotidiano.

E' accaduto "sabato, alle 20.36. È stata coraggiosissima. Ha fatto tutto sola", ha detto il marito, Paolo Ruiu, di 42 anni.

Quella sera la signora Laura, che ha 38 anni, stava cambiando il bimbo più piccolo, di un anno, quando ha capito che era arrivato il momento del parto: ha terminato l'operazione con il piccolo, ha avvisato il marito, ha cambiato anche l'altro bimbo di 2 anni, li ha messi entrambi a letto e ha acceso la tv per tenere tranquilli i tre figli più grandi davanti a un cartone animato. Infine, con le contrazioni ormai molto forti, ha chiesto l'intervento di un'ambulanza. Ma l'urgenza è diventata insostenibile e allora si è sistemata in bagno e ha partorito.

Il neonato "era cianotico e mi pareva che non respirasse. Ho visto che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo.

Li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca. A quel punto è arrivata l'ambulanza ed è arrivato mio marito". Sono stati i sanitari a tagliare il cordone ombelicale prima di trasportare la donna all'ospedale di Monfalcone.



