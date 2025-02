Ferragni diffida Corona, chiede 1 milione per sue rivelazioni

Ammonta ad oltre un milione di euro la richiesta di risarcimento che Chiara Ferragni ha chiesto a Fabrizio Corona. La penale, come rivela lui stesso sui social, per avere violato una scrittura privata con la quale si era impegnato ad astenersi per 10 anni dall'effettuare "commenti, valutazioni, esternazioni, anche se riferito da terzi, di carattere offensivo, denigratorio, dileggiante" sull'influencer e imprenditrice e sull'ex marito Fedez, nome d'arte di Federico Leonardo Lucia.

"Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy - è la replica social di Corona, come riportato da alcuni quotidiani -. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli e lo ha fatto per profitto economico. Ora si risente perché viene raccontata la verità?".

Nella diffida, firmata dall'avvocato Giuseppe Iannaccone, si accusa Corona di avere violato ben 11 volte la scrittura privata, con la quale era stato stabilito un risarcimento di 100 mila euro per ciascuna di esse. "Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare", conclude Corona, che annuncia per il 10 febbraio nuove rivelazioni sul suo canale web e social falsissimo.it.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA