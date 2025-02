Disordini al Cpr Gradisca, arrestate 5 persone

La Polizia di Gorizia ha arrestato 5 cittadini tunisini in relazione ai gravi disordini verificatisi nel Cpr di Gradisca d'Isonzo, nella serata del 21 gennaio scorso, durante i quali sono rimasti feriti alcuni operatori delle forze dell'ordine che erano a presidio della struttura ministeriale.

All'identificazione dei responsabili si è giunti grazie alla visione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza della struttura, che sono state comparate con i rilievi della Scientifica e con le ricostruzioni dei fatti operate dai presenti.

L'accusa per tutti è di devastazione e saccheggio, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il Gip ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere.



