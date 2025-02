Alessandria, un delivery della droga smantellato dai carabinieri

È stato smantellato dai carabinieri di Alessandria un delivery market della cocaina, con offerte - due dosi al prezzo di una - sconti e consegne a domicilio. Quando qualcosa non soddisfaceva appieno il gradimento da parte dell'acquirente, si metteva in moto la macchina del rimborso, con nuove vantaggiose offerte.

L'esecuzione, alle prime ore di oggi, dell'ordinanza di applicazione di misura cautelare ha posto fine all'attività illecita messa in piedi da tre uomini e una donna in centro città e nel quartiere Cristo. I militari hanno arrestato il presunto capo dalla banda di spacciatori, un uomo di 33 anni adesso in carcere. Ai domiciliari un secondo pusher, 23 anni, ritenuto responsabile dello smercio al Cristo. Denunciato un altro uomo di 34 anni, con ruolo secondario. Sono invece in corso le ricerche della donna, 31 anni, compagna del trentatreenne, ritenuta con lui organizzatrice del sistema. Si troverebbe attualmente in Albania e saranno attivate le procedure internazionali per il rintraccio.

Il giro d'affari era di circa 10mila euro, con quotidiane cessioni di cocaina. Il quotidiano lavoro di osservazione e il recupero di dosi dai clienti dopo l'acquisto hanno permesso di portare alla luce l'attività sul territorio. Grazie alle analisi tecniche, condotte per circa quattro mesi anche con intercettazioni telefoniche, sono stati poi identificati i quattro responsabili.

Questa mattina sono state sequestrate anche alcune dosi di cocaina, già confezionate, e un bilancino di precisione per peso e confezionamento della droga. A casa del trentatreenne è stato rinvenuto un libro mastro con la contabilità, recapiti e numeri di telefono dei clienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA