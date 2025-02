Aggredisce un minorenne che indossa la kippah a Roma, arrestato

Ha aggredito nel centro di Roma un minorenne che indossava la kippah. L'uomo è stato arrestato dalla Digos. I fatti risalgono al 29 gennaio scorso, quando il ragazzo era in via Nazionale in compagnia della madre. E' stato stato avvicinato da un uomo che lo ha colpito a mani nude.

L'autore del gesto, identificato per un cittadino egiziano trentatreenne senza fissa dimora, è stato rintracciato a poca distanza dalla polizia. A quanto ricostruito, si è scagliato anche contro una esercente commerciale della zona che era intervenuta per difendere madre e figlio. Avrebbe impugnato anche una bottiglia di vetro.

L'uomo è un senza fissa dimora, titolare dello status di protezione internazionale nel territorio italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA