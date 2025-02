Aggredisce passeggeri in treno a Venezia, arrestata

Ha aggredito una passeggera a bordo di un treno e poi minacciato con una forbice un'altra persona che era intervenuta per difendere la malcapitata e per questo una donna è stata arrestata a Venezia dalla polizia Ferroviaria. A far intervenire gli agenti è stato il capotreno in servizio sulla tratta Bassano-Venezia. Poco prima della stazione ferroviaria di Spinea l'indagata si è avvicinata ad una ragazza e, senza motivi apparenti, l'avrebbe inizialmente offesa e minacciata per poi aggredirla fisicamente.

Un secondo passeggero, inoltre, nel tentativo di prestare aiuto alla giovane, sarebbe stato minacciato dalla donna con una forbice. All'arrivo del convoglio nella stazione di Venezia Mestre, i poliziotti hanno individuato e avvicinato la donna la quale, sin da subito, si sarebbe dimostrata poco collaborativa ed avrebbe assunto un atteggiamento sempre più aggressivo nei loro confronti.

Alla richiesta dei documenti la donna ha estratto da una tasca del cappotto un coltellino multiuso, tentando poi di colpire i poliziotti che hanno immobilizzato l'esagitata anche grazie al supporto di tre militari dell'Esercito presenti nello scalo ferroviario. L'autorità Giudiziaria, oltre a convalidarne l'arresto, ha disposto nei confronti dell'indagata la custodia cautelare in carcere.



