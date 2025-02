AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 4 febbraio 2025

ROMA - Camera San Macuto ore 18.00 Copasir, audizione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

ROMA - San Macuto, commissione Covid ore 10.45 Seguito dell'audizione dell'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Arcuri

ROMA - Camera, sala Matteotti ore 10.00 'Competitività alla prova della cybersecurity. La sicurezza informatica in Italia e in Europa tra innovazione e regole' con il direttore generale dell'agenzia per la cybersicurezza nazionale Frattasi

ROMA - Campus Luiss, viale Pola 12 ore 9.00 Luiss, 'Lo sfruttamento del sottosuolo marittimo per la produzione di energia sostenibile', con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ROMA - ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1 ore 11.30 Presentazione del Rapporto 'La salute mentale come motore della crescita socioeconomica dell'Italia' con i ministri della Salute Schillaci e del Lavoro Calderone

MILANO/TORINO - online e Via Monte di Pietà, 8 ore 15.00 Intesa Sanpaolo, conference call per analisti e investitori sui risultati di bilancio del Gruppo per il 2024

ROMA - Alcazar Live, via Cardinale Merry del Val 14 ore 19.15 Will e Iliad presentano 'Stem Party. Scopri le materie Stem come non te le hanno mai raccontate'

WASHINGTON - Il presidente Trump riceve il primo ministro israeliano Netanyahu

VARSAVIA - Ue, Consiglio Competitività e Commercio BRUXELLES - Discorso annuale del re del Belgio VIENNA - Manifestazione contro l'estrema destra a 25 anni dall'ingresso al governo

COSTA RICA E GUATEMALA - Visita del Segretario di Stato americano Rubio

NAPOLI - Stazione di Napoli Afragola, ore 11.00 Gruppo Fs, presentazione dei ritrovamenti archeologici nei cantieri della linea AV/AC Napoli-Bari

SAALBACH (AUSTRIA) - ore 15.15 Sci, Mondiali, parallelo a squadre miste BERGAMO - Gewiss Stadium ore 21.00 Coppa Italia, Atalanta-Bologna, quarti di finale

