"Volevamo lanciare un appello.

Alberto Trentini, un cooperante italiano che è andato in Venezuela e dal 15 novembre la famiglia non ha più notizie.

Chiediamo che il governo si dia una mossa perché è passato troppo tempo, non si sa dove sia. Vogliamo che questo giovane italiano torni a casa sano e salvo. E venga rispettato come portatore di pace". Lo ha detto Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni, a conclusione dell'intervista a Che tempo che da, sul 9.





