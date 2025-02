Torna nel Biellese un dipinto rubato 23 anni fa in una chiesa

Dopo 23 anni è tornato nella chiesa di Sant'Ambrogio di Sordevolo (Biella) il dipinto olio su tela raffigurante San Grato in estasi del diciottesimo secolo. È stato riconsegnato alla parrocchia dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna. Era stato rubato insieme ad altri arredi e beni ecclesiastici nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2001 dalla chiesa di San Grato al Colle di Sordevolo.

L'opera, delle dimensioni di 93 per 70 centimetri, era stata restaurata quindici anni prima del furto e versa oggi in discrete condizioni di conservazione.

Grazie al controllo delle manifestazioni fieristiche e di commercio di beni d'arte che si svolgono in Emilia Romagna, a giugno 2024 i carabinieri del nucleo Tpc di Bologna hanno controllato il dipinto posto in vendita da un commerciante di settore della provincia di Livorno, accertando, attraverso la comparazione con la foto inserita all'epoca del furto nel data base, che si trattava proprio dell'opera rubata nel 2001 nella chiesa di San Grato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA