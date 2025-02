Terremoti: scossa di magnitudo 3.1 a sud di Siena

Terremoto con epicentro nella campagna di Isola d'Arbia, a sud di Siena. La scossa di magnitudo 3.1 c'è stata alle ore 19.11 a 6 km di profondità ed è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si registrano danni. Verifiche in corso. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 c'è stata alle 19.17 con epicentro a ridosso della statale Cassia in una zona industriale. e una subito dopo di magnitudo 2.4. I dati sono dell'Ingv.

C'è stato uno sciame sismico con 13 scosse fra la prima delle ore 19.17 e l'ultima delle ore 19.34, questa di magnitudo 2.5. Le più forti sono state intorno alla zona industriale di Isola d'Arbia, nel comune di Monteroni, un'area circondata dalla campagna e con piccoli centri abitati nei pressi. Le altre scosse sono state sotto magnitudo 2. Dopo la prima , la popolazione ha udito un boato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA