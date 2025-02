Società esclusa da appalto ricorre a Tar su mostra su Warhol

Dubbi sull'autenticità di alcune opere esposte nella mostra su Andy Warhol in corso a palazzo Attems Petzenstein, a Gorizia. A sollevarli è stata la società Navigare, specializzata in produzioni artistiche che, dopo aver partecipato senza successo alla gara per l'esposizione goriziana, ha presentato ricorso al Tar, contestando le procedure di affidamento. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo precisando che il Tar incaricherà un esperto d'arte per verificare la fondatezza delle accuse.

L'esperto dovrà essere indicato dalla Direzione Generale Musei del ministero della Cultura e avrà 50 giorni di tempo per redigere una relazione in merito. Navigare, indica Il Piccolo, ha contestato gli organizzatori della mostra, Regione Fvg ed Erpac, il cui appalto è stato vinto dalla Madeinart. In particolare, non sarebbero state effettuate con la dovuta oculatezza le verifiche sulle opere: alcune di esse non figurerebbero nel catalogo ragionato Prints Andy Warhol "con conseguenti possibili dubbi sulla loro autenticità".

Il Tar non ha invece accolto la richiesta di sospensione dell'allestimento, finora visitato da 11mila persone in poco più di un mese.

Il Piccolo ha anche contattato l'Erpac, gestore delle attività di Palazzo Attems Petzenstein, che non ha invece espresso dubbi sull'autenticità delle opere esposte. Nessun commento invece da parte della Madeinart.



