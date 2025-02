Arrivati primi bus a Roccaraso, 'vogliamo solo divertirci'

È il giorno della prova dei fatti per Roccaraso, la cittadina dell'Alto Sangro chiamata a fare i conti con l'invasione del turismo campano. I primi bus sono arrivati questa mattina intorno alle 9.15 e hanno passato la "dogana" allestita tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico.

Poi, come previsto, il filtro dei passeggeri è avvenuto sulla statale 17, a Roccaraso, nei pressi dell'Istituto Alberghiero.

Qui è stato allestito il quartiere generale delle forze dell'ordine tra polizia, carabinieri e vigili del fuoco. "Non siamo maleducati. Siamo gente che rispetta posti e luoghi. Oggi vogliamo solo passare una domenica sulla neve"- commentano alcuni passeggeri di Caserta che scendono dal bus. Sono previste tremila persone in paese. Qualche rallentamento si registra sulla statale 17 da Castel di Sangro



