Allagamenti e frane si sono registrate in varie zone della provincia di Catanzaro a causa delle piogge intense delle ultime ore.

La zona maggiormente colpita é quella di Copanello di Stalettì, dove è stato chiuso un tratto della statale 106 jonica per allagamenti ed una serie di smottamenti. Tutte le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e dei distaccamenti provinciali sono impegnate per rispondere alle numerose richieste di soccorso giunte alla sala operativa.

La zona maggiormente colpita è proprio quella costiera, con particolari criticità a Catanzaro, Montepaone Lido, Squillace e nel comprensorio Lametino.

Gli interventi in fase di espletamento sono, attualmente, oltre 15 e circa ottanta le richieste ancora da evadere relative ad allagamenti, infiltrazioni d'acqua e tombini divelti. Parte della carreggiata sulla statale 106, in prossimità della galleria di Copanello, è franata. Nel comune di Squillace un piccolo torrente è esondato, invadendo alcune strade con acqua e fango. Numerose le auto in transito rimaste impantanate lungo le strade e in prossimità dei sottopassi invasi da acqua e detriti.

Non si registrano al momento, comunque, danni a persone.



