Salvò bimbo dall'Adda, Vanelli cavaliere della Repubblica

Federico Vanelli, 33 anni, il 26 febbraio prossimo, verrà insignito al Quirinale dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana, "per aver usato la sua esperienza di atleta per trarre in salvo un ragazzino che stava annegando trasportato dalla forte corrente del fiume Adda". L'atleta, ora fermato nella sua carriera da una malattia cardiaca, pur già malato, non aveva esitato nemmeno per un attimo, il 20 luglio scorso, a buttarsi nel fiume e a nuotare controcorrente pur di cercare di salvare una vita.

"Quando qualche ora fa mi hanno comunicato che sarò premiato - ha spiegato oggi all'ANSA - sono rimasto incredulo. La cosa più impressa nel corso del salvataggio - aggiunge - è il silenzio. Come se fossi totalmente concentrato nel provare a farcela, nel cercare di salvare quella vita. Il silenzio fino a quando non l'ho portato al sicuro. In quel momento le gambe si sono mosse da sole. Sentivo che o lo salvavo o lo salvavo: non c'erano alternative. Io credo - conclude Vanelli - nell'empatia umana".

Vanelli entrò negli annali del nuoto italiano da vincitore di una medaglia di bronzo ai mondiali di Budapest 2017 nella 5 chilometri a squadre e di un oro e un argento agli europei di nuoto di fondo di Hoorn nel 2016.



