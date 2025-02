Roccaraso,al via controlli su afflusso turisti e banconote false

Banco di prova per Roccaraso (L'Aquila), la cittadina dell'Alto Sangro che si prepara ad affrontare l'ondata bis del turismo campano dopo che domenica scorsa l'arrivo di 250 autobus ha creato caos e disagi al traffico. Questa mattina appena due pullman turistici sono arrivati in Abruzzo, mentre le piste del comprensorio sciistico si stanno riempiendo di sciatori e visitatori. Per domani sono attese circa tremila persone dalla Campania, stando al censimento del Comune.

"Ci stiamo preparando a gestire la situazione. Siamo sicuramente più organizzati della settimana scorsa" afferma il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. Intanto le forze dell'ordine preparano la macchina dei controlli con circa cento uomini in campo, volontari compresi. Controlli si svolgeranno anche sulle piste e nelle attività commerciale per contrastare il fenomeno del riciclaggio e della spendita delle banconote false.



