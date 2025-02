Gratteri a Curcio, 'non ti stancare mai di ascoltare'

"Apri in Procura uno sportello di ascolto delle persone e ricevi tutti. Anche le persone che il maresciallo di turno si rifiuta di sentire". É l'invito che il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha rivolto al nuovo Procuratore di Catanzaro, Salvatore Curcio, intervenendo nel corso della cerimonia d'insediamento di quest'ultimo.

"Vieni la mattina in ufficio un'ora prima - ha aggiunto Gratteri rivolgendosi sempre al collega - e vai via per ultimo. Motiva ed e incoraggia i tuoi magistrati e valorizza quelli più giovani.

Crea un vivaio per la Dda facendo ed invita i pm della Procura ordinaria a creare rapporti di lealtà con le altre procure del Distretto".

Secondo Gratteri, inoltre, l'applicazione alla Dda di Catanzaro del sostituto procuratore della Dna Paolo Sirleo, già in servizio nella Procura di Catanzaro, "é stata un grande regalo.

Sirleo è uno dei migliori sostituti che ci sono in Italia".





