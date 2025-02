"L'uso politico della giustizia non può impedire al Governo di fare una politica di contrasto all'immigrazione clandestina. Sono sentenze che smentiscono le decisioni della Cassazione". Lo ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, da Napoli, commentando il 'no' dei giudici della Corte d'Appello di Roma al trattenimento di 43 migranti in Albania, nel centro di Gjader, ed ha aggiunto: "Il Governo vada avanti".



