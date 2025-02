Frana sulle auto a San Miniato a Pisa, nessun ferito

Grossa frana la notte scorsa nel centro di San Miniato (Pisa) sul parcheggio di Fonti alle Fate, vicino agli ascensori per i pedoni. La massa di fango e terra ha un fronte di 50 metri e ha coperto cinque auto in sosta. Vista l'ora, dopo mezzanotte, non c'era nessuno e quindi nessuno risulta ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati pure su un'auto andata a fuoco in luogo diverso. Transennata l'area della frana e del posteggio. Dalle 2 ha lavorato una ditta per rimuovere il fango.

Le autorità hanno coordinato i soccorsi. Si è scavato con accuratezza per verificare che nessuno fosse rimasto sotto. Hanno seguito le operazioni il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore alla Protezione civile Marco Greco. "Il cedimento per le abbondanti piogge ha interessato un fronte di 50 metri, per fortuna non ci sono danni a persone - spiega Giglioli -. Per tutto il fine settimana il parcheggio sarà interdetto ai pedoni e alle auto e, nei prossimi giorni, valuteremo come riaprirlo.

Per precauzione abbiamo interdetto anche gli ascensori. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti sin dalla mezzanotte, aiutandoci ad evitare che potessero esserci ulteriori danni".

