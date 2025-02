Dimesso da ospedale, bimbo rientra a casa con autoscala pompieri

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per consentire a un bimbo, appena dimesso dall'ospedale, di poter tornare a casa entrando dal balcone al quinto piano di un palazzo a Bari, sospeso nel vuoto su una speciale barella.

Il piccolo, infatti, abita al quinto piano di una palazzina che si trova in corso Sonnino e la sua barella non poteva essere trasportata per le scale: le sollecitazioni degli scalini avrebbero comportato conseguenze per la patologia da cui è affetto. I pompieri, quindi, ieri pomeriggio hanno usato una speciale barella chiamata toboga che è stata agganciata a un'autoscala su cui c'era anche un vigile del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale che ha scortato il bimbo al sicuro tra le mura domestiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA