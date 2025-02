Dal Mur stanziati 14,3 milioni per l'Università di Padova

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato le graduatorie di assegnazione del Fondo Italiano per la Scienza-Fis 2, tra cui uno stanziamento di 14,3 milioni di euro per i progetti di ricerca dell'Università di Padova. I fondi sono stati distribuiti ai macrosettori 'life sciences', 'physical sciences and engineering' e 'social science and humanities'.

A livello nazionale, lo stanziamento totale è di 338 milioni, per 136 istituzioni del mondo accademico, con 2.289 proposte. Il Ministero ha previsto per il biennio 2024-2025 la terza edizione del bando Fis con una dotazione di 475 milioni.



