A Bologna apre Filla, nuovo spazio nel parco della Montagnola

Nel cuore del parco della Montagnola di Bologna si apre Filla, il nuovo padiglione 'a impatto zero' che ospiterà un centro cittadino per l'ambiente e la sostenibilità. Lo spazio, ideato dall'architetto Mario Cucinella, è in uso alla Fondazione IU Rusconi Ghigi.

La struttura è costituita da tre edifici vetrati: una sala polivalente più grande che può ospitare fino a circa 140 persone, uno spazio più piccolo che sarà dedicato ad attività laboratoriali e infine uno spazio destinato a diventare un Kinder Caffè. L'intervento è stato realizzato dal Comune con un investimento complessivo di circa 3,6 milioni di euro grazie a due finanziamenti europei e un finanziamento comunale.

"È un piccolo sogno che si avvera", dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha tagliato il nastro insieme a Cuccinella, alla vice sindaca Emily Clancy, a Giovanni Ginocchini, direttore di Fondazione IU Rusconi Ghigi, e a Mariateresa Guerra, responsabile di Villa Ghigi . "Solo la bellezza dei nostri luoghi può restituirli alla comunità - aggiunge - il parco della Montagnola è frequentato da tantissime persone, sappiamo che in alcuni periodi ci sono stati dei problemi di sicurezza, ma l'unico modo per affrontarli è riempirlo di attività, iniziative e luoghi molto belli e aperti a tutti, come questo". Contro spaccio e degrado "l'importante è fare, non arrendersi prosegue Lepore - Piazza XX Settembre un anno fa sembrava un luogo infrequentabile, ora è un luogo sicuro, grazie alle tante iniziative di un gruppo di associazioni guidate da Confocommercio Ascom" nell'ambito del progetto Piazza XXL coordinato dal Comune di Bologna. "Lo stesso dobbiamo fare in Bolognina", è l'obiettivo del primo cittadino.





