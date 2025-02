++ Maltempo, frana sulle auto San Miniato a Pisa, nessun ferito

Grossa frana la notte scorsa nel centro di San Miniato (Pisa) sul parcheggio di Fonti alle Fate, vicino agli ascensori per i pedoni. La massa di fango e terra ha un fronte di 50 metri e ha coperto cinque auto in sosta. Vista l'ora, dopo mezzanotte, non c'era nessuno e quindi nessuno risulta ferito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati pure su un'auto andata a fuoco in luogo diverso. Transennata l'area della frana e del posteggio. Dalle 2 ha lavorato una ditta per rimuovere il fango. Le autorità hanno coordinato i soccorsi. Si è scavato con accuratezza per verificare che nessuno fosse rimasto sotto.



