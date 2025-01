Zero alcol alla guida, Confcommercio lancia 'No ciukko! bag'

Lo scorso 14 dicembre sono entrate in vigore le modifiche al codice della strada: secondo Fipe Confcommercio Nuoro Ogliastra, queste hanno prodotto effetti dirompenti sul consumo di bevande alcoliche, vino, birra, spumanti e digestivi in bar, ristoranti, pizzerie e locali notturni. Su un campione 146 pubblici esercizi che hanno risposto ad un breve questionario di Confcommercio, il calo medio rilevato va dal -22,4% per le bollicine al -36,9% per i digestivi/amari. Nel mezzo il -25,5% per la birra e -29.3% per il vino.

Per ovviare a questa brusca contrazione del consumo di alcolici, l'associazione ha realizzato una confezione da asporto delle bottiglie chiamata 'No ciukko! bag' sul modello della 'doggybag' per il cibo avanzato.

"È evidente - spiega Ivan Deriu, presidente di Fipe Confcommercio Nuoro Ogliastra - che il consumatore, spaventato dalle nuove norme, ha deciso di evitare il consumo fuori casa delle bevande alcoliche. Ci preoccupano in particolare quei prodotti legati alle produzioni locali, come vini e spumanti che stanno subendo un calo importante. In realtà a ben vedere la norma sui limiti alcolimetrici appena introdotta non evidenzia alcuna differenza rispetto a prima, ovvero entro i 0,5 grammi litro, tuttavia, si è creata una fobia alimentata non poco dai social".

Una delle domande poste dal questionario ha fatto emergere che la maggior parte delle attività (46,4%) non consente ai clienti di portare via la bottiglia di vino parzialmente consumata. Il 32,1% dice sì e lo consiglia mentre il 21,4% lo autorizza solo se il cliente lo chiede.

"Questo richiede una migliore formazione del personale e flessibilità sulla gestione delle bottiglie di vino - suggerisce il direttore dell'associazione Gian Luca Deriu - : occorre permettere ed incentivare l'asporto della bottiglia consumata parzialmente invogliando il cliente a ordinare una bottiglia intera, sapendo che non la sprecheranno. Potrebbe essere utile, a questo proposito, offrire un servizio di imballaggio e asporto elegante e pratico per queste bottiglie".



