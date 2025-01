Padre 13enne morta attacca giovane autista, 'non ti vergogni?'

Momenti di tensione, oggi alla fine dell'interrogatorio cui è stato sottoposto il conducente dell'auto a bordo della quale si trovava Jennifer Alcani, la 13enne lecchese poi deceduta dopo sei giorni di agonia.

Una volta uscito dall'aula del tribunale di Lecco, il 22enne sotto accusa per l'incidente è stato avvicinato dal padre della ragazzina morta, che si è rivolto a lui, chiedendogli ripetutamente se non si vergognasse, facendo riferimento anche al fatto che fossero stati pubblicati sui social dei video registrati in auto - con la vettura che sfrecciava a 150 all'ora - poco prima dello schianto contro un muro in cemento, nei pressi dell'intersezione tra la Sp72 e la Ss36 ad Abbadia Lariana (Lecco).

Il giovane non ha reagito, limitandosi a dire di essere molto dispiaciuto per l'accaduto. Per lui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari e il giudice preliminare si è riservato di decidere.



