Un uomo di 27 anni è morto stamani travolto da una rotoballa di fieno a Marcaria, nel Mantovano, all'interno di un'azienda agricola in cui lavorava. Sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

E' intervenuto anche il personale dell'Ats per verificare le cause della tragedia.



