Malato per azienda e Inail ma va a giocare a golf, indagato

Si è dato malato per mesi ma il datore di lavoro ha scoperto che partecipava a dei tornei di golf e lo ha denunciato.

Protagonista della vicenda un 40enne dipendente di un'azienda di manutenzione con sede a Marghera (Venezia) ma distaccato in Piemonte dove si era dato malato - come riferiscono i quotidiani locali - per problemi ad una spalla.

Partita la querela la Procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi dei reato di truffa. Secondo il Pm Andrea Petroni l'uomo, residente a Tortona (Alessandria), al di là del rapporto fiduciario venuto meno con l'azienda, potrebbe aver ingannato per mesi l'Inail di Venezia dove era stata aperta la posizione per infortunio.

La vicenda è già in fase avanzata di indagini tanto che la Procura e le altre parti hanno conferito gli incarichi per le perizie mediche. L'indagato si farebbe forte di certificati medici, di un intervento chirurgico alla spalla e della relativa documentazione sanitaria.



